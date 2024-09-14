Şizofreni komşu apartman sakinlerini korkutuyor

"TEDAVİ ALTINA ALINMASINI İSTİYORUZ"

Gönül Kula, M.Ö.'nün 8 yıldır kiracısı olduğunu ve ilk yıllarında son derece kibar ve saygılı bir kişi olarak tanındığını, ancak son dönemde durumun dramatik bir şekilde değiştiğini belirtti. Kula, "Son zamanlarda her gün sorun çıkarıyor. Eskiden ayda 1-2 kez sıkıntı oluştururken, artık her gün bağırma, küfür ve tehditlerle apartmandaki herkesin huzurunu bozuyor. Yetkili kurumlara başvurduk ancak henüz bir çözüm bulamadık.