Muğla açıklarında 38 göçmen kurtarıldı

Muğla'da, Datça, Marmaris ve Milas açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı. Bölgeye sahil güvenlik helikopteri ve 3 bot sevk edildi. Ekipler, deniz yüzeyinde 15, lastik bot içinde de 2'si çocuk 23 düzensiz göçmeni kurtardı. Marmaris ilçesi Armella Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve dalış timi görevlendirildi. Ekipler, karada 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Milas ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik uçağı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu, hareket halindeki botu durdurarak 2'si çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.