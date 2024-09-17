Muğla’da hayrete düşüren görüntü! Göçmenleri öyle bir yere saklamışlar ki...

Muğla'nın Ula ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan kapalı kasalı bir kamyonette yapılan aramada, gizli bölmede saklanan 5 kaçak düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 5 organizatör gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Marmaris'e kapalı kasa kamyonetle kaçak düzensiz göçmen taşındığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Aydın'dan Muğla'ya giriş yapan araç, Gökova Kavşağı'nda durduruldu.

Polis ekiplerinin araçta yaptığı detaylı aramada, aracın içerisinde gizlenmiş bir bölmede 4'ü kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 5 kaçak düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 5 organizatör şüphelisinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.