Muğla’da ormana terk edilen bebek olayında yeni gelişme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormana terk edilmiş 1 günlük bebek bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mesire yerinin yakınındaki ormanlık alanda bulunan bebeği terk edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Devlet korumasına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda 6 Eylül'de, 2 kişi duydukları sesler üzerine, çalıların içine terk edilen yeni doğmuş erkek bebek bulmuştu. İlçedeki özel hastaneye götürülen bebek tedavi altına alınmıştı.
Ekipler, şüpheliler S.M. ve R.S'yi gözaltına aldı. 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bebeğin anne ve babası oldukları belirtilen zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.