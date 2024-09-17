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Yunan adalarına kaçacaklardı! 11 FETÖ üyesi "Kıskaç-28" operasyonu ile yakalandı

"Kıskaç-28" operasyonlarında, Muğla'dan tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 11 FETÖ üyesi ve 4 organizatör yakalandı. Operasyon kapsamında 13 kişi tutuklandı.

AA
Kıskaç-28 operasyonu yapıldı: 11 FETÖ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-28" operasyonlarında tekneyle Muğla'dan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 13 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Kıskaç-28 operasyonu yapıldı: 11 FETÖ üyesi yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda kamudan ihraç edilen, kovuşturma dosyaları istinaf aşamasında olan ve Marmaris ilçesi açıklarında "W.B." isimli tekne içerisinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirilenlere yönelik "Kıskaç-28" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Kıskaç-28 operasyonu yapıldı: 11 FETÖ üyesi yakalandı

Ekiplerin karadan ve denizden takip çalışması yürüttüğünü aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Takip çalışmaları sonucu W.B. isimli teknenin uluslararası sulara doğru yöneldiğinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığıyla koordineli olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi Kadırga koyu açıklarında durdurulan tekne içerisinde, örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ihraç edilen O.S, S.A, B.Ö, E.Z. ve B.Z. isimli hakimler, Ü.B. ve K.B. isimli emniyet personelleri, M.A, M.Y.E, M.G. ve S.N.B. isimli sivil şahıslar ile tekne mürettebatı M.Ü, D.Ç.O, E.T. ve J.T.B. yakalanarak Muğla KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Adli makamlar tarafından 9 şüpheli silahlı terör örgütüne üye olma, 4 tekne mürettebatı da göçmen kaçakçılığı suçundan olmak üzere 13 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı."

Kıskaç-28 operasyonu yapıldı: 11 FETÖ üyesi yakalandı

Operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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