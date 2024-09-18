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Telefon dolandırıcılarına 3 milyonunu kaptırdı

Muğla'da dolandırıcıların hedefi olan olan 69 yaşındaki Feriştah Özdemir telefonda kendisini savcı olarak tanıtarak, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyen kişilere 3 milyon lirasını kaptırdı. Dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Telefon dolandırıcılarına 3 milyonunu kaptırdı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan emekli işçi Feriştah Özdemir, kendisini 11 Eylül'de savcı olarak tanıtan bir kişinin aradığını, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Sizi bu durumdan kurtarmak için bize 3 milyon lira göndermeniz lazım' diyerek kendisini kandırıp, dolandırdığını anlatarak, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bankaların genel müdürlükleri ile yapılan görüşmede Feriştah Özdemir'in gönderdiği paranın tamamının kripto varlıklara aktarıldığını tespit etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada şüphelinin Salim Ö. olduğu belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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