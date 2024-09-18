Telefon dolandırıcılarına 3 milyonunu kaptırdı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan emekli işçi Feriştah Özdemir, kendisini 11 Eylül'de savcı olarak tanıtan bir kişinin aradığını, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Sizi bu durumdan kurtarmak için bize 3 milyon lira göndermeniz lazım' diyerek kendisini kandırıp, dolandırdığını anlatarak, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bankaların genel müdürlükleri ile yapılan görüşmede Feriştah Özdemir'in gönderdiği paranın tamamının kripto varlıklara aktarıldığını tespit etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada şüphelinin Salim Ö. olduğu belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.