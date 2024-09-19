Marmaris’te yanan alanlar yeniden yeşeriyor!

YANGIN NASIL BAŞLAMIŞTI?

Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022 tarihinde çıkan yangın, gece hava müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayılmıştı. Söndürme çalışmalarına 44 helikopter ve 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katılmıştı.