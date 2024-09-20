Lüks yat Freedom, Fethiye’ye demirledi

ABD'li bir milyardere ait olduğu öğrenilen 70 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı 'FREEDOM' isimli lüks yat, Yunanistan'ın Mykonos Adası'ndan Türkiye'ye giriş yaparak Fethiye İskelesi'ne yanaştı. 1999 yapımı lüks yatın içerisindeki müşterilerini Göcek, Marmaris ve Bodrum'da mavi yolculuk yaptırmak için Fethiye'ye geldiği öğrenilirken, oldukça zengin olan müşteriler hakkında bilgi edinilemedi.

Turizm sezonu devam ederken, denizcilik sektöründe de Eylül ayı bereketli geçiyor. Birbirinden güzel milyon dolarlık yatlar Fethiye'nin mavi sularında müşterilerine mavi yolculuk yaptırarak Türk turizmine ivme kazandırıyor.

Bu kez sahibinin ABD'li bir milyarder olduğu öğrenilen Cayman Adaları bayraklı 70 metre uzunluğundaki Türkçesi 'Özgürlük' olan 'FREEDOM' isimli mega yatta Yunanistan'dan Türkiye'ye Fethiye'den giriş yaptı. Oldukça zengin müşterilerine Ege sahillerini gezdirmek için Fethiye İskelesi'ne yanaştığı öğrenilen lüks yatın en son teknoloji ile donatıldığı 14 deniz mili hız yaptığı belirtilirken, iç mekanının dışı kadar etkileyici olduğu da belirtildi.

26 misafirin ağırlandığı mega yatta 29 mürettebat bulunduğu kaydedilirken, konforlu mobilyalar ve son teknoloji ürünü eğlence sistemleriyle tasarlandığı öğrenildi. Kabinler geniş ve iyi donanımlıdır ve açık sularda gezinerek geçen bir günün ardından konuklara dinlenmeleri için rahatlatıcı bir dinlenme ortamı sağladığı da belirtildi. 'FREEDOM' mega yat Fethiye İskelesi'ne yanaşırken çevredeki yerli ve yabancı tatilciler ilgiyle izleyip, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf da çektiler.