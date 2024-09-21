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Bodrum’da ana isale hattı patladı: Marketin içine tonlarca su doldu

Bodrum'da ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir zincir marketin içine tonlarca su girdi. Markette çalışan 2 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Patlamayla birlikte yolda dev çukur oluştu.

DHA
Bodrum’da ana isale hattı patladı: Marketin içine tonlarca su doldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su bir zincir marketin şubesini bastı. İçeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Bodrum’da ana isale hattı patladı: Marketin içine tonlarca su doldu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'nde meydana geldi. Ana isale hattında meydana gelen patlamayla birlikte tonlarca su bir zincir marketin şubesini bastı. O sırada market çalışanı 2 kişi vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı.

Bodrum’da ana isale hattı patladı: Marketin içine tonlarca su doldu

Görüntülerde çalışanların marketten çıkarılmaları yer aldı. Patlamayla birlikte yolda dev çukur oluşurken, bölgeye gelen MUSKİ ekipleri onarım çalışması başlattı. Zincir markette büyük çapta hasar meydana geldi; bölgede su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.

Bodrum’da ana isale hattı patladı: Marketin içine tonlarca su doldu

Market çalışanı Zeynep Gökengin, "Su bir anda gelmeye başladı. Ondan sonra biz panik olduk, çıkamadık. Çevre sakinleri tarafından kurtarıldık" dedi.

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