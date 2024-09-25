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Bodrum'daki tersane bölgesinde çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tersaneler bölgesinde bir yat mobilya atölyesinde çıkan yangın, yakındaki ormana sıçradı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

AA
Bodrum’daki tersane bölgesinde çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tersane atölyesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Kumbahçe Mahallesi İçmeler mevkisindeki tersaneye ait yat mobilyaları üretilen atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yakındaki ormanlık alana da sıçrayan yangına, Muğla Orman Müdürlüğü Bodrum İşletme Şefliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Atölyede büyük çapta hasara neden olan yangın, ormanlık alana da zarar verdi.

Polis ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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