Muğla’daki komşu kavgasında kan döküldü: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kadıköy Mahallesi'nde komşu oldukları öğrenilen iki şahıs, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bayram A. (62) av tüfeğiyle, komşusu Cengiz Çetin'e (45) ateş açtı.