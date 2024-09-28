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Muğla'daki komşu kavgasında kan döküldü: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin öldüğü kavgada ateş eden şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Muğla’daki komşu kavgasında kan döküldü: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kadıköy Mahallesi'nde komşu oldukları öğrenilen iki şahıs, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bayram A. (62) av tüfeğiyle, komşusu Cengiz Çetin'e (45) ateş açtı.

Muğla’daki komşu kavgasında kan döküldü: 1 ölü

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Cengiz Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Muğla’daki komşu kavgasında kan döküldü: 1 ölü

Jandarma ekipleri yaptıkları aramalar sonucunda ateş eden Bayram A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Bayram A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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