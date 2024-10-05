İngilizler en çok Marmaris’te evleniyor!

Turizm sezonunun ve yazdan kalma günlerin devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesi, İngiliz turistlerin sadece tatil için değil, düğünlerini yapmak için de tercih ettiği kentlerden biri olmaya devam ediyor.



İngilizler, hem tatil, hem de en mutlu günleri için dünyanın ve ülkemizin en popüler turizm şehirlerinden olan Marmaris'i parti organizasyonları için tercih ediyor. Ocak ayından bu yana Marmaris belediyesi tarafından kıyılan 500 nikahın 124'ü yabancı uyruklu ve ekseriyeti İngiliz vatandaşlarından oluşuyor. Birleşik Krallıkların milli çalgısı Gayda ile de yapılan düğün törenleri için Marmaris'e gelen turistler, sadece düğün değil, doğum günü, evlilik yıldönümü kutlamalarını da hem daha ekonomik, hem de tatillerini de aradan çıkararak yaptıkları için mutlu olduklarını belirtiyorlar.