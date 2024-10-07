Euromos Antik Kenti’nin tiyatrosu eski ihtişamına kavuşuyor

Kızıl, tiyatroda yürütülen çalışmalarda önemli verilere ulaşmayı beklediklerini dile getirerek, orkestranın ortasında ya da basamakların ön tarafında sunak bulmayı ve maskların çıkmasını ümit ettiklerini anlattı.

1,5 YILDA TAMAMLANACAK

Tiyatroyu antik dönemdeki eski ihtişamına kavuşturmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Kızıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tiyatronun üst sıra basamakları korunmuş, bir kısmı kaymış vaziyette. Toprağın altında kalan kısımları daha iyi durumda. Orta kısımda oturma sıraları eksik oraları tamamlıyoruz. Antik dönemde olduğu haliyle düzenlemesini yapıyoruz. Daha sonra üst sıradaki tüm oturma basamakları yerinden alarak antik dönemdeki teknikle yerine koyacağız. Daha sonra orkestra ve sahne kısmında kazı çalışması yapacağız."