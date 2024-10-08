Bodrum’da çevre felaketi! Derelerin rengi değişti

'DERELERİN ACİLEN TEMİZLENMESİ LAZIM'

Koyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gündoğan'da denizi bitirdiler. Buradaki insanlar denizdeki bakterilerden şikayet ediyorlar. İki pis derenin aktığı sahile mavi bayrak verilmiş bunu da anlamış değilim. Dereyi temiz tutmazlarsa vatandaşlar da pislik üstüne pislik atmaktan çekinmiyor. Çöp atan dahi cezalandırılmalı. Çevredeki insanlar, bu kokudan şikayetçi, bu şekilde kokmaması mümkün değil. Koku, bakteriden kaynaklı oluyor. Dere temiz olsa insanlar içerisine atık atmayacaklardı. Derelerin acilen temizlenmesi lazım, derenin denizle buluştuğu yerlerdeki bütün kapatılan kısımların kaldırılması gerekiyor."

Bölgede yaşayanlardan Nazmiye Kara ise "Burada korkunç bir durum var. Bu su denize akıyor, insanlar buradan her türlü mikrobu kapıyor. Buradaki kokudan da rahatsız oluyoruz. İmza topladık ama ilgilenen olmadı. Burası tatil yeri, insanlar pisliğe gelmiyor, tatil yapmaya geliyor" diye konuştu.