Bodrum’da isale hattı patladı: Tonlarca su denize ulaştı

O sırada plajda denize giren vatandaşlar, dereden sel gibi gelen suyu görünce şaşkınlık yaşayıp apar topar denizden çıktı. MUSKİ tarafından hatta giden su kesilerek onarım çalışmasına başlandı. Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, trafik akışı tali yoldan verildi.