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Bodrum’da isale hattı patladı: Tonlarca su denize ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı. Tonlarca su rampa aşağı akıp dereye, oradan ise denize ulaştı. Plaja giren vatandaşlar, dereden sel gibi gelen suyu görünce denizden çıktı.

İHA
Bodrum’da isale hattı patladı: Tonlarca su denize ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, tonlarca su etrafa saçıldı.

Bodrum’da isale hattı patladı: Tonlarca su denize ulaştı

Bodrum Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki ana isale hattında patlama oldu. Patlama sonrası yolda açılan dev çukurdan tonlarca su rampa aşağı akıp dereye, oradan da denize ulaştı.

Bodrum’da isale hattı patladı: Tonlarca su denize ulaştı

O sırada plajda denize giren vatandaşlar, dereden sel gibi gelen suyu görünce şaşkınlık yaşayıp apar topar denizden çıktı. MUSKİ tarafından hatta giden su kesilerek onarım çalışmasına başlandı. Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, trafik akışı tali yoldan verildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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