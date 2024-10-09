Muğla Yatağan’da orman yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesi Akgedik Yörükler mevkiinde çıkan orman yangını, orman ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgilere göre bugün öğle saatlerinde Yatağan Akgedik Yörükler mevkiinde yangın çıktığı bildirildi.

Olay yerine hızlıca intikal eden orman ve itfaiye ekipleri, etkili bir müdahaleyle yangını kontrol altına alarak çevredeki alanların güvenliğini sağladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi, ancak ekiplerin başarılı çalışması sayesinde daha büyük bir tehlike yaşanmadan soğutma çalışmaları başlatıldı.