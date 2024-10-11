Hintli milyarderin 150 milyonluk mega yatı Fethiye’de!

Hollanda'da 2010 yılında inşa edilen yat dans pisti, güzellik salonu, spa, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor. 3 vip olmak üzere 9 süit kamarada 12 misafir ağırlayabilen lüks yatta 25 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Değerinin tahminen 150 milyon dolar olduğu öğrenilen mega yatın yıllık maliyetinin de 10 - 15 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor.