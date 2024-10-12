Köyceğiz yağmur istiyor!

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır bu güzelliği sürdürmektedir. Bu gün Yangı Mahallemizde de bu güzelliği bir kez daha yaşayıp, yaşatıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurak günler geçiriyoruz. Yağmur nimetine muhtacız. Yapılan bu ikramlar, beli bükük piri faniler, emzikli anneler, masum bebekler hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eyleyip afetsiz yağmurlar ihsan eylesin" dedi.