Liseli genç motosiklet kurbanı

Muğla Datça'da meydana gelen kazada Arda Ş. idaresindeki 48 ABA 050 plakalı otomobil ile Erhan Körnek yönetimindeki 48 AGJ 147 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Erhan Körnek savrulan motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası Arda Ş. durmayarak otomobil ile birlikte olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Körnek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Arda Ş. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınırken gencin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazaya karışan gençlerin lise öğrencisi oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.