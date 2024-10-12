Muğla’daki çobanlar suya kavuştu

108 metrede suya ulaşan ekipler, kangal borular aracılığıyla suyu ıslah projesi kapsamında yapılan beton sıvatlara ulaştırdı. Projenin tamamlanması ile birlikte Çiftlik Mevkii ve civarında çobanlık yapan yaklaşık 30 yetiştiricinin bu hizmetten faydalanabilecek.

Suya kavuşan vatandaşlar, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaşanan su sıkıntısı ile yakından ilgilendiğini belirten vatandaşlar, su borularının gömüldüğünü ve artezyenin çakıldığını söylediler. Vatandaşlar, "Allah devletimizden, milletimizden, memurlarımızdan, emeği geçenlerden razı olsun" dediler.