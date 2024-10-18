Muğla alevlere teslim! Yangınla canla başla mücadele ediliyor

Muğla'nın Ortaca ile Dalaman ilçesinde peş peşe henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ortaca ilçesinin Okçular Mahallesi ve Dalaman Taşbaşı Mahallesinde yakın noktada çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ortaca'daki yangın yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinden söndürüldü. Dalamanda yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Menteşe'de çıkan yangın ise kısmen kontrol altına alındı.



Dalaman Taşbaşı köyünde dün akşam saatlerinde başlayan yangın söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam ediyor. Yangına 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman personeli kararan müdahale ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınının ardından tedbir amaçlı olarak iki mahallede 85 hanenin tahliye edildiği açıklandı.