Muğla alevlere teslim! Yangınla canla başla mücadele ediliyor

Muğla'nın Ortaca ile Dalaman ilçesinde peş peşe henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ortaca ilçesinin Okçular Mahallesi ve Dalaman Taşbaşı Mahallesinde yakın noktada çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ortaca'daki yangın yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinden söndürüldü. Dalamanda yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Menteşe'de çıkan yangın ise kısmen kontrol altına alındı.
Dalaman Taşbaşı köyünde dün akşam saatlerinde başlayan yangın söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam ediyor. Yangına 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman personeli kararan müdahale ediyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınının ardından tedbir amaçlı olarak iki mahallede 85 hanenin tahliye edildiği açıklandı.
Sabah gün doğumuyla birlikte 6 uçak ve 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede yaklaşık 50 kilometre hızda rüzgarın olduğu belirtilirken, yangını söndürme çalışmaları seferberlik halinde sürüyor. Yangına mücadeleye yöre halkı da tanker ve ekipman desteği veriyor. Yangınlarla mücadele havadan ve karadan devam ederken sabaha karşı Gökova ve Milas'ta da yangın başladı.
Gökova Körfezi Turnalı Mevkiinde de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 131 orman personeli karadan müdahale ediyor. Yoğun rüzgarın olduğu bölgede 5 helikopter ve 1 uçak havadan müdahale ediyor. Öte yandan Milas Dibekdere Köyü yakınlarında saat 05.40 da orman yangını çıktı. Yangına 7 arazöz, 2 su tankeri ve 45 personel karadan 1 helikopter havadan müdahale ediyor.
11 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz" dedi.
MENTEŞE'DEKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkiinde sabaha karşı çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki alevler söndürüldü. Bölgenin doğu ve batı bölümleri kontrol altına alınırken, üst kısımlarda söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangının çıktığı ilk saatlerden bu yana ekipler ve vatandaşlar yangının söndürülmesi için yoğun bir çaba sarf ederken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sahaya inerek, yangının çıkış noktası ve sebebinin belirlenmesi için araştırma başlattı.
Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, bölgede yanıcı bir maddenin olup olmadığı da araştırılacak.
Bu arada yapılan ilk incelemelerde yangının gece etkili olan fırtınanda ağaçların enerji hatları üzerine devrilmesinin ardından başladığı ifade edildi. Çevre sakinlerinin ifadelerini de dikkate alan jandarma ve itfaiye ekipleri ağaç devrilen bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
MİLAS'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Milas ilçesinde saat 05.40 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü.
SORTİLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında hava ekiplerinin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Uçak ve helikopterler ardı ardına yaptıkları sortilerle alevlere su serpiyor.
Dalaman'daki orman yangınında ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi devam ediyor. Özellikle hava araçları adeta alevlerle savaşıyor. Yangın bölgesinde hava araçları ardı ardına yaptıkları sortilerle alevlerin üstüne su serpiyor. Uçak ve helikopterlerin havadan müdahalesi devam ederken, karadan da ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Şiddetli rüzgarla birlikte büyüyen alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediliyor.