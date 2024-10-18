Muğla dünden beri yanıyor! Alevlerle canla başla mücadele ediliyor

Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar 2 hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir iki yanan yapı var. Allah'a şükür can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, yangın bölgesinde 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer bulunurken 264 orman personelinin de görev yaptığı öğrenildi. Ekiplere emniyet ve jandarmanın yanı sıra belediye ekipleri ve orman yangın gönüllülerinin de destek verdiği bildirildi.