Muğla Dalaman’daki yangın kontrol altında! Menteşe’deki yangınla mücadele sürüyor

Açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "İlk andan bu yana yangının kontrol altına alınması için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve kalbi YeşilVatan aşkı ile atan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.