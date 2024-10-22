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Muğla 7 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Muğla'da uyuşturu ticaretine karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bodrum ve Menteşe'de narkotik köpeği desteğiyle yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Muğla 7 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Timleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik köpeği 'Stark'ın desteğiyle Bodrum ve Menteşe ilçelerinde operasyon düzenleyen ekipler 409 gram metamfetamin, 168 gram esrar, 1 adet ecstasy, 1 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirdi.

Operasyon sırasında Stark'ın üstün performansı dikkat çekerken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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