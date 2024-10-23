110 yıllık Kur’an’a gözü gibi bakıyor

MUĞLALI gazi Ali Sayman'ın katıldığı Yemen, Çanakkale, Sakarya savaşları ve Büyük Taarruz'da göğüs cebinde taşıdığı 110 yıllık Kur'an-ı Kerim, kendisiyle aynı adı taşıyan torunu tarafından saklanıyor. Dedesinin savaş hatıralarının babasından dinlediğini anlatan gazeteci yazar Ali Sayman "Babamın anlattığına göre dedemin vücudunun her yerinde şarapnel parçası varmış. O yaralardan akan kan göğsünde taşıdığı Kur'an'a geçmiş. Çanakkale'den sonra Kurtuluş Savaşı'nda yine kendi imkanlarıyla Aydın üzerinden İzmir'e gitmiş ve İzmir'e ilk girenlerden birisi olmuş" dedi.