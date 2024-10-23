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110 yıllık Kur’an’a gözü gibi bakıyor

OSMAN AKÇA
110 yıllık Kur’an’a gözü gibi bakıyor
MUĞLALI gazi Ali Sayman'ın katıldığı Yemen, Çanakkale, Sakarya savaşları ve Büyük Taarruz'da göğüs cebinde taşıdığı 110 yıllık Kur'an-ı Kerim, kendisiyle aynı adı taşıyan torunu tarafından saklanıyor. Dedesinin savaş hatıralarının babasından dinlediğini anlatan gazeteci yazar Ali Sayman "Babamın anlattığına göre dedemin vücudunun her yerinde şarapnel parçası varmış. O yaralardan akan kan göğsünde taşıdığı Kur'an'a geçmiş. Çanakkale'den sonra Kurtuluş Savaşı'nda yine kendi imkanlarıyla Aydın üzerinden İzmir'e gitmiş ve İzmir'e ilk girenlerden birisi olmuş" dedi.
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