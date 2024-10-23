Bodrum’daki yanan alanlar için OGM’den açıklama geldi

Yapılan açıklamada, "Bazı internet sitelerinde yer alan Muğla ilinde 2021 yılında yanan orman alanlarının tahsisi yönündeki haberlere istinaden Orman Genel Müdürlüğü olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görüşülmüştür. Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınları ile mücadelede kullandığı teknolojiler, yetişmiş personeli ve gerekse 185 yıllık tecrübesi ile dünya otoritelerinin takdir ettiği bir konumdadır. Her geçen gün küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini de hesaba katarak bu konuda yapılabilecekleri üzerine düzenli araştırmalar yapmakta, yeni teknolojileri takip etmekte ve yapay zekayı da kullanarak yeşil vatanı korumak için çok yönlü çalışmalar yürütmektedir.

2021 yılında kara gücünün yanında 3 amfibik uçak, 39 yangın söndürme helikopteri, 4 İHA'dan oluşan hava gücü ile orman yangınlarına karşı mücadele edilmiştir. Haberde belirtildiği üzere 2021 yılında uçuşa elverişi olmayan Türk Hava Kurumu uçakları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından kapsamlı bir teknik iyileştirme ve bakım sürecinden geçirilmiş olup, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından modernize edilen bu uçaklar ilerleyen yıllarda yangınla mücadele operasyonlarında tekrar aktif olarak görev almıştır. Orman yangınların söndürülmesi ile beraber sahada yeniden ormanlaştırma çalışmaları başlamıştır. Muğla ilinde 50 bin 602 hektar alanda yanan alanın temizlenmesi ve yeniden ağaçlandırılması çalışmalarında 20 bin kişi görev almıştır. Yaklaşık 300'e yakın iş makinesi çalışmıştır. Yanan alanlarda yeniden ormanlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Bu sahalarda 3 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşturulmuş, 200 tonun üzerinde tohum atılmıştır. Geçmişte ormanla kaplı olan tüm sahalarda başarılı şekilde yeniden orman örtüsü oluşturulmuştur. Genel Müdürlüğümüzce, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2001 yılında meydana gelen yangında zarar gören orman alanının bir şirkete tahsisi, bir şirketin kullanımına verilmesi veya kamulaştırılması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.