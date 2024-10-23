Muğla’da korkutan yangın kontrol altında!

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kayadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hava araçlarının yanı sıra arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.