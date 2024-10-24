Muğla’da 12 ayrı uyuşturucu operasyonu:3 tutuklama

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 9,3 gram metamfetamin, 91 adet sentetik ecza, 6 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda, 5 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatılırken, 12 şahıs "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan işlem gördü. Adli kontrol şartıyla 2 kişi serbest bırakıldı, 12 kişi hakkında da adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara karşı yürütülen mücadelenin il genelinde azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.