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Haberler Muğla Ceza yazılan kadın çılgına döndü! Bodrum'daki o anlar kamerada

Ceza yazılan kadın çılgına döndü! Bodrum'daki o anlar kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletiyle ters yönde ve kaldırım üzerinde giden sürücü Dilan Ceylan D., cezai işlem uygulandığı sırada polis ekiplerinin motosikletini tekmeleyerek düşürdü. 10 bin 141 lira ceza uygulanan sürücünün motosikleti trafikten men edildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Ceza yazılan kadın çılgına döndü! Bodrum’daki o anlar kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaldırım üzerinden ters yönden gelen motosikletin sürücü Dilan Ceylan D. (30), cezai işlem yapıldığı sırada polis ekiplerinin motosikletine tekme atarak devirdi. Gözaltına alınan sürücünün motosikleti trafikten men edilirken, sürücüye ise 10 bin 141 lira ceza uygulandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ceza yazılan kadın çılgına döndü! Bodrum’daki o anlar kamerada

Olay, saat 16.00 sıralarında Konacık Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikletiyle ters yönde ve kaldırım üzerinde seyir halinde olan Dilan Ceylan D., bölgede denetim yapan polis ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler tarafından durdurulan Dilan Ceylan D.'ye cezai işlem uygulandığı sırada sürücü, polis motosikletine tekme atarak düşürdü. Dilan Ceylan D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Motosikleti ise trafikten men edilen sürücüye 10 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

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