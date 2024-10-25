Ceza yazılan kadın çılgına döndü! Bodrum’daki o anlar kamerada

Olay, saat 16.00 sıralarında Konacık Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikletiyle ters yönde ve kaldırım üzerinde seyir halinde olan Dilan Ceylan D., bölgede denetim yapan polis ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler tarafından durdurulan Dilan Ceylan D.'ye cezai işlem uygulandığı sırada sürücü, polis motosikletine tekme atarak düşürdü. Dilan Ceylan D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Motosikleti ise trafikten men edilen sürücüye 10 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.