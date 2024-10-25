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Haberler Muğla Feci motor kazasında sürücü yaşamını yitirdi

Feci motor kazasında sürücü yaşamını yitirdi

OSMAN AKÇA
Feci motor kazasında sürücü yaşamını yitirdi
MUĞLA'NIN Ula ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Aynı bölgede sürekli kazaların meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar yolu kısa süreli trafiğe kapatarak yetkililerin konuya çözüm bulmasını istedi. Kaza, geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Ula ilçesinin Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Çoban (75) idaresindeki motosiklet, aynı yöndeki D.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü farklı yönlere savruldu. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Çoban'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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