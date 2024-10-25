Türk gencin Rachel ile aşkı gündem oldu

MUĞLA'NIN turistlik ilçesi Marmaris'e tatile gelen İskoç turist Rachel McIntyre (35), gönlünü Türk genci Sefkan Güzel'e (19) kaptırdı. Güzel ile İskoç Mcıntyre'nin aşkı İngiltere'de gündem oldu. Marmaris'te tatil yapmak için bulunan 35 yaşındaki İskoç Rachel McIntyre, 19 yaşındaki garson Sefkan Güzel ile bir yemekte tanıştı. Birbirlerine aşık olan çift aralarındaki yaş farkına aldırmadan birliktelik yaşamaya başladı. Rachel, Marmaris'te bir restoranda garson olarak çalışan Sefkan ile tanıştığında, ikisinin de hayatında yeni bir sayfa açıldı. Sefkan, aralarındaki 16 yaş farkını önemsemediğini ve Rachel'a duyduğu sevginin her şeyin önüne geçtiğini dile getirdi