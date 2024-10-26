Susam tarlalarına Japon akını

Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Gökova, Japon turistlerin akınına uğradı. Bölgeye özel olarak gelen Japon tüccarlar, tarlalarda hasada bizzat katılıyor ve üreticilerden organik tarım süreçleri hakkında bilgi alıyor. Yüksek kaliteye önem veren Japonlar, Gökova susamını kendi ülkelerinde özellikle geleneksel mutfaklarında kullanmak üzere satın alıyor. Tarlada adeta titiz bir "av" yapan Japonlar, ürünlerin yağa dönüştüğünde en iyi verimi sağlayacak kalitede olmasına özen gösteriyor.

200 TON ALIM

Bu yıl Japon tüccarların, Gökova bölgesinden 200 ton susam alımı yapması bekleniyor. Bölgedeki üreticiler için bu talep büyük bir ekonomik sevinç yaratırken, ihracatın artmasıyla Gökova susamı dünyada daha fazla tanınma şansı yakalıyor. Japonya'nın üst düzey mutfakları için kritik bir hammadde olan susam yağı, Gökova'nın doğallığı sayesinde dünya pazarında kalitesini kanıtlamış durumda.

ORGANİK ÜRETİM ANLAYIŞI

Muğla genelinde bu yıl 27 bin dekarlık alanda susam ekimi yapılırken, 3 bin 70 tonluk bir üretim bekleniyor. Gökova'da ise bu yıl 13 bin 500 dekarda yaklaşık bin 500 ton susam rekoltesi hedefleniyor. Bölge, Antalya ve Manisa gibi güçlü üretim merkezlerinin ardından Türkiye'deki en önemli susam üretim noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. Organik üretim ve doğaya uyumlu tarım anlayışını benimseyen Gökova üreticileri, Japon pazarının yüksek kalite beklentilerini karşılamaktan oldukça memnun.