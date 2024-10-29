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Haberler Muğla Devrilen elektrikli soba çıkardığı yangınla evi küle çevirdi

Devrilen elektrikli soba çıkardığı yangınla evi küle çevirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda evde bulunan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıkardı. Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.

İHA
Devrilen elektrikli soba çıkardığı yangınla evi küle çevirdi

Muğla'daki yangın, Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi İsmail Hakkı Tonguç Caddesi üzerindeki üç katlı bir apartmanın üçüncü katında gece saatlerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, yatak odasında ısınmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden ve yangının başladığı sırada evin diğer odalarında bulunan ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, alevlere teslim olan yatak odası kullanılmaz hale geldi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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