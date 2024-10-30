Muğla’da yaban domuzları şehir merkezini mesken tuttu. O anlar kameraya yansıdı

O anlar ise bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yiyecek aradığı düşünülen yaban domuzlarının araç sürücülerinin yoldan geçmek için çaldıkları kornaya bile aldırış etmedikleri yer aldı. Yoldan geçebilmek için çareyi korna basmakta bulan sürücülerin çabası ise boşa çıktı. Yaban domuzlarının yoldan geçmesini bekleyen sürücüler daha sonra yollarına devam edebildi.