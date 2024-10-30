Ula Göleti’ndeki kuraklık içler acıttı

Bunların etkisi olarak bu bölgede özellikle Güneybatı Akdeniz bölgesinde şu an için ciddi bir kuraklık etkisi söz konusu. Son birkaç aydır bu bölge ciddi bir yağış almadı. İki aydır tek damla yağış düşmedi desek yeridir. Bulunduğumuz bu coğrafyadaki barajların birçoğu kurumuş durumda ya da kuruma eğiliminde. Özellikle Bodrum Mumcular ve Milas Geyik Barajı'nda su kalmamıştı. Bulunduğumuz gölet ise Ula Göleti. Ula Göleti küçük bir gölet olmasına rağmen bu bölgedeki kuraklığın en önemli göstergelerinden biri. Su seviyesi dip seviyede. Seyir terasları, iskelelerin tamamı tabana oturmuş durumda" dedi.