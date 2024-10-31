Bodrum’da turizm hareketliliği devam ediyor!

'AMACIMIZ, TURİZM SEZONUNU UZATMAK'

Bodrum'a gelen yabancı misafirlerin ortalama 1 hafta konakladığını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bu yıl başlangıcı sezonda biraz sıkıntılı başladı. Temmuz ayı itibarıyla bu kırılmış oldu. Temmuzdan itibaren iç pazarın da desteklemesiyle Bodrum'da bir düzelme başladı ve iyi gitti. Herhangi bir sorun çıkmadan 2024 yaz turizm sezonunu kapatmış olduk. Havaların bu dönemde sıcak olmasından dolayı özellikle hafta sonları iç pazarda Bodrum yıllardır tercih ediliyor. Amacımız, turizm sezonunu hep uzatmaktı. 12 ay turizm için kademe kademe gidiyor. İnşaat yasağı, bu yıl 1 Kasım'a uzatıldı ve turizmcileri sevindirdi. Turizme önem gösterildiğini görüyoruz. İnşaat sezonun geç başlaması turizm sezonunun uzaması demek oluyor. İnsanlar buraya deniz, kum dışında dinlemeye geliyor" dedi.

'EN ÇOK KONAKLAMAYI İNGİLTERE YAPIYOR'

Alişir Şahin, "Bunun yanı sıra Bodrum'a İngiltere üzerinden kış döneminde uçuşlar devam edecek. İç pazarda da aynı şekilde uçuşlar devam ediyor. Bununla birlikte havalar da sıcak ve insanlar bu sıcak havayı fırsat bilip, Bodrum'a gelmeye devam edecek. Kış döneminde başta su altı müzemiz olmak üzere kültüre anlamda ziyaret noktalarıyla Bodrum tercih edilmeye devam edecek. Geçen seneye yabancı turist rakamlarında yüzde 12 oranında bir artışla sezona başlamıştık. Şu an ise geçtiğimiz seneyle oranlar yakın oldu. Dış pazarda herhangi bir kayıp yaşamadık. İç pazarda bir daralma oldu ama şu an kış dönemiyle birlikte talepler devam ediyor. Deniz ve hava yoluyla birlikte Bodrum'a toplamda 1 milyon 100 bin yabancı misafir geldi. Bodrum'da birinci pazar yıllardan beri İngiltere, bu sene Polonya çok iyi gidiyor. Onu Rusya takip ediyor. Yabancı misafirlerin ortalama konaklama süreleri 7 gündür. En çok konaklamayı İngiltere yapıyor. İngiltere pazarı, en iyi pazar ve hiç kaybetmemiz lazım. Kış döneminde Avrupa'da fuarlara katılacağız. Turizmciler olarak 2025 sezonuna hazırlanmaya başladık" diye konuştu.