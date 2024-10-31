Muğla’da kan donduran cinayet! Yeni evlenmişlerdi, sırtından bıçakladı!

Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Yasemin Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karısını öldüren Tuncay Yorulmaz'ın ise cinayetin ardından emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.



Tartışma sırasında Tuncay Yorulmaz'ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu, polislerin eve gelmesi ile uyandığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.