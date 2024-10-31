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Haberler Muğla Otelde yangın çıktı: 2 kişi içeride mahsur kaldı

Otelde yangın çıktı: 2 kişi içeride mahsur kaldı

Muğla'da kaynak çalışması yapılan bir otelin çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 2 işçi içeride mahsur kaldı. Yangına müdahale eden ekipler alevleri söndürürken içeride kalan işçileri de kurtardı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Otelde yangın çıktı: 2 kişi içeride mahsur kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Güvercinlik Mahallesi'nde bir otelde öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin çatı katında yapılan kaynak çalışması sırasında yangın başladı. 40 oda ve 88 yatak kapasiteli otelde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çatı ve restoran kısmını saran alevlere müdahale eden S.Y. ve A.K. isimli 2 işçi, içeride mahsur kaldı.

İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'nin 6 aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2 aracı olay yerine geldi. Yangına müdahale eden ekipler, mahsur kalan işçileri kurtardı. 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilen işçilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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