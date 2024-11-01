Sırtından bıçakladı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde önceki akşam tartıştığı eşini yatak odasında kafasına şişe ile vurup sırtından bıçaklayarak öldüren koca, sabah emniyete gidip teslim oldu. Olay, Çıldır Mahallesi Mustafa Orgeneral Caddesi üzerindeki bir apartmandaki dairede akşam saatlerinde meydana geldi. Tuncay ve Yasemin Yorulmaz çiftinin, geçen yıl Eylül ayında Marmaris'te ikinci evliliklerini yaparak hayatlarını birleştirdikleri öğrenildi. Çiftin mutlu günleri ise çok fazla sürmedi. Evliliklerinin ardından bir süre sonra çeşitli nedenlerle tartışma yaşayan çift ayrılma kararı aldı. Bu kararın ardından boşanma davası açan Yasemin Yorulmaz, eşyalarını toplayarak evden ayrıldı ve yalnız yaşamaya başladı.

"SON KEZ KONUŞALIM" DEDİ

Önceki akşam Tuncay Yorulmaz (44) son kez konuşmak istediğini söyleyerek Yasemin Yorulmaz'ın (50) yaşadığı eve geldi. Çift'in arasında yeniden kavga çıktı. Tuncay Yorulmaz'ın su şişesi ile başına vurduğu talihsiz kadın yüzüstü yere yığıldı. Hırsını alamayan cani, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin sırtına defalarca sapladı. Talihsiz kadını kanlar içinde yerden yatarken bırakan Tuncay Yorulmaz. kapıyı çekip olay yerinden ayrıldı. Daha sonra sabah saatlerinde karakola giderek teslim oldu ve olanları anlattı.

ÇOCUĞU ÖKSÜZ KALDI

KATİL zanlısının ifadesi üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Sağlık ekipleri, olayın yaşandığı daireye girdiklerinde yerden yatan Yasemin Yorulmaz'ın aşırı derecede kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Önceki evliliğinden bir çocuğu olduğu öğrenilen Yasemin Yorulmaz'ın cansız bedeni, polis ve savcılığın incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.