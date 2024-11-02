Fethiye Belediyesi’nde yasa dışı bahis şoku

Muğla'da düzenlenen 55 milyonluk bahis operasyonunda CHP'li Belediye Başkanı'nın bir danışmanı tutuklanırken, diğeri adli kontrol ile serbest bırakıldı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis yoluyla elde edilen yaklaşık 55 milyon lirayı, kripto para birimine göndererek haksız menfaat sağlayan şüphelilere yönelik Muğla merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Cem Atak (sağda) 5 yıldır Alim Karaca'nın danışmanlığını yapıyordu.

5 YILDIR DANIŞMANIYDI

Fethiye merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum ve Giresun'da eşzamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, yasa dışı bahis organizasyonlarına karıştığı iddia edilen 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25 şüpheli ise tutuklandı. İddiaya göre, şüpheliler arasında bulunan CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın 5 yıllık danışmanı Cem Atak bahis çetesi operasyonu kapsamında tutuklandı. Ayrıca CHP il ve ilçe yönetiminde yer alan Ramazan Pehlivan ile 2019-2023 tarihleri arasında Fethiye CHP Gençlik Kolları Başkanı olan ve son bir yıldır Belediye Başkanı Alim Karaca'nın danışman kadrosunda bulunan Oğuzhan Çoban da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.