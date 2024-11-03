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Haberler Muğla 'Sakin Kent' Akyaka'da güneşi gören sahile koştu

'Sakin Kent' Akyaka'da güneşi gören sahile koştu

Muğla'nın gözde turizm merkezi Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde güneşli havayı fırsat bilen yerli turistler, denize girip güneşin tadını çıkardı.

DHA
’Sakin Kent’ Akyaka’da güneşi gören sahile koştu

Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde, yerli turistler, kasım ayında denize girip güneşlendi.

’Sakin Kent’ Akyaka’da güneşi gören sahile koştu

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, yerli turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

’Sakin Kent’ Akyaka’da güneşi gören sahile koştu

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Akyaka'da renkli görüntüler ortaya çıktı. Muğla, Aydın, Denizli ile İzmir'den gelenler, plajda gün boyu denize girip, güneşlenmenin tadını çıkarttı.

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