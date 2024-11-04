Yatağa bağımlı kalan genç azmi sayesinde ayağa kalktı

Milas'a bağlı Ekinanbarı Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Atila, 8 yıl önce kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan Atila, özel bir hastanede tedaviye alındı. Kaza anında kafa tası açılan ve omurgası kırılan Atila, yaşadığı bu travmatik kazanın ardından hayati ameliyatlar geçirdi. Ameliyatlar sırasında kalbi defalarca durdu. Ancak doktorlar ve hemşireler, zamanında yapılan müdahalelerle Atila'yı yeniden hayata kazandırmayı başardı. Atila'nın, bu süreçte gösterdiği cesaret ve azim, hem hastane ekibine hem de çevresindekilere ilham kaynağı oldu.

Kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan Muhammet, umudun sembolü oldu.

Uzun ve zorlu bir tedavi sürecine giren Atila, fiziksel ve psikolojik olarak yeniden ayağa kalkma kararlılığı ile mücadele etti. Azmini zaferle taçlandırarak fizyoterapist ve aparat desteği ile yeniden ayağa kalkan Atila, tedavilerinin ve ameliyatlarını tamamlamayı ve tamamen sağlığına kavuşmayı umut ediyor. Yakınları, Atila'nın yaşama sevinci ve iradesinin onu bu noktaya getiren en önemli etkenler olduğuna inanırken, Atila hayata dönüş hikayesini "Yaşamak, hayatı kazanmak çok güzel. Azmimi hiçbir zaman kaybetmedim" diyerek özetliyor.

26 yaşındaki Muhammet Atila, 8 yıldan bu yana azmederek ayağa kalktı.

HER AN ÇOK KIYMETLİ

Hayatta kalma mücadelesiyle azmin simgesi haline gelen Atila, bugün Ekinanbarı Mahallesi'nde ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı hayata dönüş hikayesi ile hem kendi hayatını hem de çevresindeki insanları olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. "Benim hikayem, sadece bir kaza sonrası iyileşme öyküsü değil, aynı zamanda insan ruhunun dayanıklılığının da bir sembolü olduğunu düşünüyorum. Yaşadığım zorluklar beni daha güçlü bir birey haline getirdi. Yaşamın ne kadar değerli olduğunu, her anın çok çok kıymetli olduğunu unutmayalım" diyen Atila, diğer insanlara da benzer zorluklarla başa çıkabilmeleri için umut vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.