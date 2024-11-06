Katil kocadan kan donduran sözler

Muğla'da geçtiğimiz 1 Kasım'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren Tuncay Yorulmaz'ın cinayet gününe ilişkin ifadesi ortaya çıktı. Olay, Marmaris Orgeneral Mustafa Muğlalı caddesi üzerinde çiftin birlikte oturdukları evde meydana gelmişti. Turizm çalışanı Tuncay Yorulmaz kendisi gibi turizm çalışanı olan 1 yıldır evli ve anlaşmalı boşanma sürecinde olduğu karısı Yasemin Yorulmaz'ı (44) öldürmüştü. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan Yorulmaz'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

112'Yİ ARAMAMIŞ

Cinayeti işlemesinin ardından polis merkezine teslim olan katil zanlısı Tuncay Yorulmaz, verdiği ifadede cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Yorulmaz, şunları iddia etti: "Hayatımda bugüne kadar sen mi vardın, sen kim oluyorsun' şeklinde sözler sarf edince kendimi kaybettim. Yatağın kenarında bulunan şişeyi alarak kafasına vurdum. Akabinde iki üç kez daha şişeyle vurdum. Daha sonra şifonyerin üzerinde bulunan bıçağı elime alarak Yasemin'in sırtına bir defa sapladım ve bıçağı sırtından çıkardıktan sonra yatağın kenarına bıraktım. Sonra evden çıktım ve polis merkezine giderek teslim oldum." Katil zanlısının ifadesinin devamında 112 Acil Servisi aramadığı ve onurunu kırdığı için öldürdüğü sözleri yer aldı.