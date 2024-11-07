Katil kocadan kan donduran iddia

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ayrı yaşadığı 4 çocuk annesi eşine sokak ortasında kurşun yağdırıp, ölmesini bekleyen oto tamircisi Vedat Gülmüş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Eşi Gülmüş'e sokak ortasında kurşun yağdıran Vedat Gülmüş için Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame tamamlandı. Neşe Gülmüş tarafından aldatıldığını iddia eden katil, olay günü Neşe Gülmüş ile yolda karşılaştıklarını ve kendisine "Akşam dostumla beraber olacağım. Fotoğraflarını da sana atacağım" dediğini iddia etti. Katil Gümüş, "Kendimi kaybettim belimde bulunan tabancayı çıkarıp ateş ettim, Son mermiyi kafama doğrultup intihar etmeyi düşündüm ancak polise teslim oldum" dedi.