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Haberler Muğla Muğla dahil 5 ilde şafak operasyonu: Uyuşturucudan elde edilen 22 milyona el konuldu

Muğla dahil 5 ilde şafak operasyonu: Uyuşturucudan elde edilen 22 milyona el konuldu

Muğla dahil 5 ilde uyuşturucuya karşı yapılan şafak operasyonunda 10 kilogram kokain, 4 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 ecstasy hap ele geçirdi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda suçtan elde edilen 22 milyon lira değerinde 5 daire, 1 otomobil, yarım kilogram altın ve bir milyon nakit paraya da el konuldu.

İHA
Muğla dahil 5 ilde şafak operasyonu: Uyuşturucudan elde edilen 22 milyona el konuldu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ilde 5 ayrı operasyona imza attı. Teknik ve fiziki takibe alınan 20 kişi hakkında sabah saatlerinde şafak operasyonu yapıldı. Bu kişilerin evlerinde yapılan baskında 10 kilogram kokain, 4 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 ecstasy hap ele geçirildi.

Bursa, İstanbul, Mersin, Muğla ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda şahısların suçtan elde ettikleri değerlendirilen menkul ve gayrimenkullerine de el konuldu. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelede sadece sokakta değil, mali konuda yaptığı çalışma Türkiye'ye örnek olurken, Türk Ceza Kanunu'nun 282.maddesi gereğince "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" iddiasıyla 1 araç, 5 daire, 1 milyon lira nakit para, 500 gram altına el konulduğu öğrenildi.

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