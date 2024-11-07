Muğla’da tarihi kiliseler, define avcıları tarafından tahrip ediliyor

Burada arkamdaki şapel, yani küçük kilise bulunuyor. Aynı zamanda köy içinde de büyük bir kilise bulunuyor. Bu iki kilise de tescillidir. Ama maalesef bakımsızlık nedeniyle bu hale gelmişler. Zamanında Rumlar burada muhtarlık kazanmışlar. Mübadele döneminde aile buradan gittikten sonra Atina'da şirket kurmuşlar. Şirketin adı da muhtar.