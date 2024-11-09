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Haberler Muğla Ölüsü kıyıya vurdu! Gören vatandaşlar ekiplere haber verdi

Ölüsü kıyıya vurdu! Gören vatandaşlar ekiplere haber verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyruğunda yara olan yavru bir Akdeniz foku ölü halde kıyıya vurdu. Gündoğan Kızılburun mevkisinde deniz kenarında kayaların dibinde hareketsiz duran yavru foku fark eden site sakinleri, yetkililere ihbarda bulundu.

İHA
Ölüsü kıyıya vurdu! Gören vatandaşlar ekiplere haber verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyruğunda yarası olan yavru Akdeniz foku, ölü halde kıyıya vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Kızılburun mevkisindeki bir sitede yaşamını sürdüren vatandaşlar, deniz kenarında kayaların dibinde bir hayvanın hareketsiz şekilde durduğunu gördü.

Yaklaştıklarında hayvanın yavru bir Akdeniz foku olduğunu anlayan vatandaşlar, ihbarda bulundu. İhbarın ardından Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri bölgeye geldi. Yaşamını yitirdiği belirlenen yavru fok, bölgeden alındı.

Foku görüntüleyen vatandaşlar, "Bu bölgede birkaç tane yetişkin fok var, onlardan birinin yavruları olabilir. Kuyruğunda yara vardı, darbe almış. Ölüm sebebi bu darbe mi bilmiyoruz ama yetişkin bir fok değildi" dedi.

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