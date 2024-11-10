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Haberler Muğla Latmos timsahı mozaiği merak uyandırdı

Latmos timsahı mozaiği merak uyandırdı

VOLKAN YILDIZ
Latmos timsahı mozaiği merak uyandırdı
Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'nde Roma dönemine ait hamamda kazı çalışmaları sürüyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında kentin Roma hamamında başlayan kazılarda, kısa sürede çok önemli verilere ulaşıldı. Kazı Başkanı Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, kazılarda tarihi hamamın iki mekanında taban mozaikleri ortaya çıkarıldığını anlattı.Timsah figürleriyle betimlenen mozaikler ise, bilim insanlarını şaşırttı. Latmos timsahının gizemini merak konusu olurken, bilim insanları Herakleia'nın da yer aldığı Latmos bölgesinde geçmiş zamanlarda timsahın yaşamadığını bildiklerini ifade etti.
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