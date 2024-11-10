Muğla’ya kruvaziyerle turist yağdı! 118 bin yabancı turist geldi

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum kruvaziyer turizminde bu yıl rekor sayıda yolcu ağırlayarak 2024 sezonunu kapattı. Bu yıl toplam 98 kruvaziyeri ağırlayan Bodrum, 118 bin 84 turiste ev sahipliği yaptı. Ayrıca Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi, 722 feribot seferi ile de 138 bin 851 feribot yolcusunun uğrak noktası oldu.