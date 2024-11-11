Başkan Kahveci’nin DEM pişmanlığı

Kütahya'da, DEM Parti'nin de yer aldığı mitinge katıldığı gerekçesiyle tepkilerin odağı haline gelen CHP'li Başkan Eyüp Kahveci, pişmanlığını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için düzenlenen mitinge tüm CHP'li belediye başkanlarını davet etmişti.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, terör örgütü PKK ile iltisakı nedeniyle tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm CHP'li belediye başkanlarını protesto mitingine davet etmişti.

DEM Parti'yle ilgili sözleriyle gündem olan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise mitinge katılmamıştı. Köksal, mitinge neden katılmadığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm" ifadelerini kullanmıştı. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin mitinge katılması ise Kütahyalıların tepkisini çekti.

PROTESTO EDİLDİ

Kahveci, Ahmet Özer'e destek mitingine katıldığı için AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tarafından protesto edildi. Tepkiler üzerine açıklamada bulunan Kahveci, "Esenyurt'a Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın davet üzerine, İstanbul'da Esenyurt Belediyesi Başkanı'nın görevden alınarak ve terörle iltisaklı hale getirilerek kayyum atanması sürecine, biz itiraz amaçlı olarak oraya gittik. Ancak oradaki DEM Parti'nin de bulunmuş olmasından ben de rahatsızım" diye konuştu.